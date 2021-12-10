Часть россиян получат двойную пенсию перед Новым годом

Речь идет о тех пенсионерах, которые получают выплаты первого числа каждого месяца. Как пояснили в ПФР, они получат январскую пенсию в декабре.

В России пенсионеры получат двойную пенсию перед Новым годом. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил URA.ru со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда.

Речь идет о тех пенсионерах, которые получают выплаты первого числа каждого месяца. Как пояснили в ПФР, они получат январскую пенсию в декабре.

«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — уточнили в ПФР.

Что касается людей, которые получают выплаты третьего числа, они получат их вовремя.