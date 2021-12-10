Аркадий Фомин принял участие в первом заседании избирательной комиссии Рязанской области

Новому составу избирательной комиссии области предстоит организовывать и проводить выборы на территории региона в течение 2021 — 2026 годов.

В пятницу, 10 декабря, председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин принял участие в первом организационном заседании нового состава избирательной комиссии Рязанской области. На мероприятии также присутствовали член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев, первый зампредсед правительства региона Анна Рослякова, руководители министерств и ведомств, региональных отделений политических партий, члены избирательной комиссии области предыдущего состава.

Выступая с приветственным словом, Аркадий Фомин поблагодарил предыдущий состав комиссии за сотрудничество, работу по совершенствованию регионального законодательства и проведению избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального уровней.

«Часть избирательных кампаний проходила в условиях пандемии, был впервые введен формат многодневного голосования. Все это потребовало от вас больших организационных усилий. Вы справились со всеми задачами: обеспечили условия для свободного волеизъявления граждан, для контроля за ходом голосования со стороны кандидатов, политических партий, общественности», — сказал парламентарий.

Председателю предыдущего состава комиссии Алексею Просянникову Аркадий Фомин вручил памятный подарок от рязанской облдумы.

В ноябре 2021 года депутаты облдумы назначили семь членов регионального избиркома с правом решающего голоса. Еще семь членов в состав избиркома Рязанской области назначит губернатор. Новому составу избирательной комиссии области предстоит организовывать и проводить выборы на территории региона в течение 2021 — 2026 годов. Глава регионального парламента пожелал членам комиссии успешной работы, обеспечения законности и открытости избирательных кампаний.

«Выражаю уверенность, что благодаря преемственности, опыту, знаниям избирательная комиссия Рязанской области подготовит и проведет предстоящие выборы строго в соответствии с законодательством, открыто и конкурентно, — сказал Аркадий Фомин. — Депутаты всегда готовы поддерживать ваши инициативы».

На заседании был избран председатель избиркома региона. По результатам тайного голосования им стал Дмитрий Боков, работавший в предыдущем составе заместителем председателя. Новым замом избрали Олесю Пронякину, назначенную в избирком рязанской облдумой.