Жительницу Шиловского района осудят за убийство сожителя

По данным следствия, во время застолья женщина ударила ножом мужчину, повредив сонную артерию.

Безработную жительницу Шиловского района осудят за убийство сожителя. Об этом в среду, 1 декабря, сообщило региональное СУ С. К. России .

Трагедия произошла 10 сентября. По данным следователей, 34-летняя женщина выпивала с сожителем. Во время застолья они поссорились. В ходе конфликта подозреваемая ударила мужчину ножом в шею, повредив сонную артерию. От полученного ранения потерпевший умер на месте трагедии.

Подозреваемую задержали по горячим следам. Ее заключили под стражу.

Следствие собрало доказательственную базу. Прокурор района утвердил обвинительное заключение. Дело направили в суд для рассмотрения.