В Рязанской области закрыли две подпольные лаборатории по изготовлению боеприпасов

Из незаконного оборота изъяли четыре единицы огнестрельного оружия и более 20 его основных частей, а также 215 боеприпасов различных калибров.

В Рязанской области закрыли две подпольные лаборатории по изготовлению боеприпасов. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Из незаконного оборота изъяли четыре единицы огнестрельного оружия и более 20 его основных частей, а также 215 боеприпасов различных калибров.

Всего ФСБ задержала в России 85 подпольных «оружейников», у которых изъяли больше 350 единиц оружия, а также ликвидировала 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, передает ТАСС .

Среди изъятого шесть пулеметов, 23 автомата, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья, а также 10 артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат, более 11 тысяч патронов различного калибра, около 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Спецоперации прошли в нескольких регионах.