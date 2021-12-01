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В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от COVID-19
Данные на среду, 1 декабря, опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 20 смертей от коронавируса. Данные на среду, 1 декабря, опубликовал федеральный оперштаб.

За период пандемии число летальных случаев в регионе достигло 1 988.

За сутки в Рязанской области выявили 230 новых случаев COVID-19. Всего число заболевших коронавирусом в регионе достигло 55 721. За сутки выздоровели 496 жителей Рязанской области. За период пандемии в регионе вылечились от «ковида» 46 574 человека.

В России за сутки выявили 32 837 случаев COVID-19, всего — 9 669 718. За сутки выздоровели 35 679 человек. Всего с начала пандемии их число достигло 8 364 932. За сутки от коронавируса в России умерли 1 226 человек, всего — 276 419.