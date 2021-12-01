В Рязанской области в четверг похолодает до -8 градусов

Прогноз погоды на 2 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в четверг похолодает до -8 градусов. Прогноз погоды на 2 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.

В области будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен слабый снег. Днем местами пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде снега. Местами возможна гололедица.

Ветер западный, юго-западный со скоростью 6-11 м/c. Местами прогнозируют порывы ветра до 15 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью — от -8 до -3 градусов, днем — от -4 до +1 градуса.