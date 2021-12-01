В Рязанской области спасли младенца с пневмонией
Девочку доставили из Скопина в ОДКБ имени Дмитриевой.
В Рязанской области спасли полуторамесячного младенца с пневмонией. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил региональный минздрав.
Пневмонию у девочки диагностировали скопинские врачи. Ей потребовалось лечение в Рязани.
Вертолет санитарной авиации вылетел с точки в областной клинической больнице. Ребенка доставили в ОДКБ имени Дмитриевой. 25 ноября ее выписали под наблюдение специалистов.
Отмечается, что точка приземления вертолета начала действовать в ноябре. За месяц транспорт совершил пять вылетов. Эвакуация потребовалась одному ребенку из Касимовского района. Трижды вертолет доставлял взрослых из разных районов в ОКБ.