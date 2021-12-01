В Рязанской области полицейские остановили пьяного москвича за рулем «Шкоды»

Инцидент произошел в Туме.

В Туме полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел во вторник, 30 ноября, в районе дома № 57 по улице Ленина. Инспекторы остановили Skoda для проверки документов. За рулем был 55-летний пьяный москвич.

Мужчина прошел медицинское освидетельствование. По его результатам у него выявили 0,591 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские проверили москвича по базе данных. Они узнали, что его уже лишали прав за нетрезвое вождение. Ему грозит уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.