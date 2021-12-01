\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
-1°
Чтв, 02
-4°
Птн, 03
ЦБ USD 73.97 -0.92 02/12
ЦБ EUR 83.84 -0.98 02/12
Нал. USD 74.10 / 74.55 17:11
Нал. EUR 84.20 / 84.10 12:56
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
Вчера 09:10
1 644
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
2 273
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
5 464
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
5 778
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области полицейские остановили пьяного москвича за рулем «Шкоды»
Инцидент произошел в Туме.

В Туме полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел во вторник, 30 ноября, в районе дома № 57 по улице Ленина. Инспекторы остановили Skoda для проверки документов. За рулем был 55-летний пьяный москвич.

Мужчина прошел медицинское освидетельствование. По его результатам у него выявили 0,591 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские проверили москвича по базе данных. Они узнали, что его уже лишали прав за нетрезвое вождение. Ему грозит уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.