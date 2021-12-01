В Рязанской области ищут родственников пропавшего без вести солдата

Поисковый отряд «Рейд» из города Гагарин Смоленской области ведет работу по сбору информации о последнем бое отдельного лыжного батальона 29 гвардейской стрелковой дивизии, в котором участвовал уроженец Михайловского района.

Поисковики обратились за помощью к рязанцам с просьбой найти родственников пропавшего без вести солдата. Информацию об этом в среду, 1 декабря, опубликовали в официальной группе Михайловского района.

Поисковый отряд «Рейд» из города Гагарин Смоленской области, совместно с Центром Современной истории ведут работу по сбору информации о последнем бое отдельного лыжного батальона 29 гвардейской стрелковой дивизии.

Бой шел в феврале 1943 года вблизи города Гжатск — нынешнем Гагарине. Тогда лыжный батальон 29 Гвардейской стрелковой дивизии прошел линию фронта и занял населенный пункт Лескино, где дожидался подкрепления.

«Подкрепление к батальону не пришло. В окружении более 220 бойцов и командиров сражались несколько суток. Не дождавшись помощи, батальон вызвал огонь артиллерии на себя. До настоящего времени все участники того боя числятся пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

В числе солдат был уроженец города Михайлова — младший сержант Гвардии, пулеметчик ВЛКСМ Александр Михайлович Махин 1923 года рождения.

Известно, что его отец Михаил Николаевич Махин проживал в п/о Цементное Михайловского района.

Михайловская администрация просит откликнуться всех, кто располагает информацией о пропавшем без вести солдате в годы Великой Отечественной войны. Контактные телефоны 8 (49130)2-15-38/2-10-44.