В Рязанской области бывшего сотрудника колонии осудили за взятки

По данным следствия, мужчина пронес на территорию исправительного учреждения 15 мобильных телефонов.

В Рязанской области за взятки осудили бывшего сотрудника исправительной колонии № 2. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

По данным следствия, в марте 2021 года по просьбе одного из осужденных мужина за взятки пронес на территорию колонии 15 мобильных телефонов. Отмечается, что эти предметы запрещены для приобретения, хранения и использования осужденными.

Уголовное дело сопровождали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН России по Рязанской области.

Бывшего сотрудника колонии осудили на 3 года 10 месяцев лишения свободы условно с четырьмя годами испытательного срока. Помимо этого, его оштрафовали на 300 тысяч рублей, а также на три года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.