В России планируют вводить еще одну дозу вакцины людям со сниженным иммунитетом

В эту категорию входят люди с ВИЧ-инфекцией.

В России планируют вводить дополнительную дозу вакцины людям со сниженным иммунитетом. Об этом в среду, 1 декабря, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин, передало агентство ТАСС .

Он объяснил, что в категорию таких людей входят ВИЧ-инфицированные. Им планируют вводить бустерную дозу после вакцинации двумя компонентами «Спутника V».

«И мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции», — заявил специалист.