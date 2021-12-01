В России планируют вводить еще одну дозу вакцины людям со сниженным иммунитетом
В эту категорию входят люди с ВИЧ-инфекцией.
В России планируют вводить дополнительную дозу вакцины людям со сниженным иммунитетом. Об этом в среду, 1 декабря, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин, передало агентство
Он объяснил, что в категорию таких людей входят ВИЧ-инфицированные. Им планируют вводить бустерную дозу после вакцинации двумя компонентами «Спутника V».
«И мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции», — заявил специалист.