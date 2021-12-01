В регионах начала действовать система QR-кодов

С 1 декабря в Сочи, Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, а также Хабаровском крае начала работать система QR-кодов.

С 1 декабря в Сочи, Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, а также Хабаровском крае начала работать система QR-кодов. Об этом передает РИА Новости .

В Сочи с 1 декабря в административные здания можно будет попасть только с QR-кодом. Также он понадобится при посещении ТРЦ, ресторанов, объектов торговли, фитнес-центров, конгрессно-выставочных мероприятий. Ограничения будут действовать до 18 января 2022 года.

В Калмыкии с 1 декабря QR-коды нужны будут для входа в кафе, салоны красоты, музеи, непродовольственные магазины площадью более 100 «квадратов». Код или отрицательный ПЦР-тест нужен будет при посещении организаций или индивидуальных предпринимателей, «оказывающих деятельность по предоставлению мест для временного проживания». Ограничения продлили в республике до 23 января 2022 года.

С 1 декабря в Орловской области QR-коды будут нужны для людей с достаточным титром антител к COVID-19. QR-коды будут формироваться на специальной платформе. Те, у кого есть достаточное число антител, получат код в лаборатории, где сдавали кровь или с результатом анализа онлайн. Достаточное количество антител поручил утвердить глава области Андрей Клычков.

В Челябинской области с 1 декабря по 9 января 2022 года QR-коды понадобятся для входа в заведения общественного питания. Исключения составят несовершеннолетние до 18 лет. Также меря не распространится на объекты питания, оказывающих услуги для работников организаций, а также пассажиров и провожающих на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов. Кроме того, с 1 декабря ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет и студентов старше 18 лет.

В Омской области систему кодов ввели в органах государственной и муниципальной власти. С 1 декабря в регионе разрешили общепиту работать ночью по QR-кодам. Детские комнаты не будут работать до 15 декабря. Режим повышенной готовности в регионе продлили до 31 декабря.

В Хабаровском крае QR-код, бумажный документ о вакцинации либо ПЦР-тест нужен при вылете в любой район региона на местных авиалиниях. Систему также ввели для посещения административных учреждений. С 1 декабря без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты региона.