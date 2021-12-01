В МегаФоне рассказали, что продажи устройств для «умного дома» выросли на 34%

Специалисты объяснили повышенный интерес к этой категории товаров ростом потребности в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети «МегаФон Ритейл» вырос на 34% в натуральном выражении и 41% в денежном. Об этом сообщили в компании.

Специалисты объяснили повышенный интерес к этой категории товаров ростом потребности в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

В МегаФоне добавили, что популярность устройств выросла из-за пандемии, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме.

В 2021 году аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории. Рост зафиксировали с января по март, когда большинство россиян работали и учились удаленно, а также в мае и октябре — в период нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для „умного дома“ до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для „умного дома“ еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», — прокомментировал Владимир Скурихин, генеральный директор «МегаФон Ритейл».

В компании отметили, что сейчас таким «связующим звеном» для управления домом все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж — 62%. Лидером стала «Яндекс.Станция Мини», спрос на которую вырос на 44%. Далее следуют «Яндекс.Станция Лайт» (22,5%) и JBL Link Portable (21%). Продажи всех моделей колонок выросли на 38% в штуках и 47% в деньгах.

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4%. Продажи этих устройств выросли в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учета электричества, у которых доля составила 6,4%. С начала этого года продажи «умных розеток» увеличились на 15% и 33% в штуках и в деньгах соответственно. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию «Яндекса». Например, самой популярной умной лампой стала «Яндекс YNDX-00010», а розеткой — «Яндекс YNDX-0007W».

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 11% до 4 671 рубля. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 75% продаж, против 25% в интернет-магазине. Автоматизация домов популярнее всего оказалась у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.