В Лесном на крышу детского сада упало дерево

Инцидент произошел во вторник, 30 декабря.

В Шиловском районе ветер свалил дерево на крышу одного из корпусов детского сада. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел во вторник, 30 ноября. На следующий день директор детсада рассказала о нем представителям Лесновского МУП ЖКХ.

По словам замдиректора предприятия Данилы Базыка, специалисты, приехав на место происшествия, сперва оценили ситуацию. После этого они привезли необходимую технику и начали работу.

«Действовали осторожно, чтобы не повредить кровлю, не задеть окна. Стропой крана вывешивали ствол большой березы, а с вышки рабочие обрезали ветки, делили ствол на части и спускали их вниз. До обеда все сделали», — отметил Данил Базык.