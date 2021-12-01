В Китае обнаружили антитело, нейтрализующее все штаммы коронавируса

Первые итоги опытов с этими молекулами были раскрыты в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

Китайские ученые обнаружили антитело, которое нейтрализует все штаммы коронавируса. Первые итоги опытов с этими молекулами были раскрыты в статье в электронной библиотеке bioRxiv, сообщило агентство ТАСС .

Специалисты выяснили, что антитело 35B5 способно соединяться с самым стабильным регионом в структуре S-белка коронавируса SARS-CoV-2 и нейтрализовать все его штаммы. Уточняется, что, возможно, молекула эффективна в том числе против омикрон-штамма.

«Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса», — говорится в тексте статьи.

Антитело обнаружили во время исследования образцов крови людей, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме.