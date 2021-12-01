\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
-1°
Чтв, 02
-4°
Птн, 03
ЦБ USD 73.97 -0.92 02/12
ЦБ EUR 83.84 -0.98 02/12
Нал. USD 74.10 / 74.55 15:14
Нал. EUR 84.20 / 84.08 12:56
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
Вчера 09:10
1 512
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
2 144
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
5 345
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
5 658
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Иркутской области покончил с собой серийный убийца
Ранее его осудили на 20 лет лишения свободы за шесть убийств и девять покушений.

В Иркутской области покончил с собой осужденный за серию убийств Никита Лыткин. Об этом в среду, 1 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на главное управление ФСИН по региону.

По данным ведомства, мужчина утром 28 ноября попытался покончить с собой в общежитии отряда в ИК-7. «Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября», — сообщили в журналистам в ведомстве. По факту специалисты проводят проверку.

Никиту Лыткина осудили за участие в серии нападений на жителей иркутского микрорайона Академгородок. Как установило следствие, с декабря 2010 по март 2011 года мужчина с сообщником избивал людей молотками и битами. В 2013 году его признали виновным в шести убийствах, в том числе 12-летнего мальчика, а также девяти покушениях на убийство. Изначально его осудили на 24 года лишения свободы. Позже Верховный суд снизил наказание до 20 лет.