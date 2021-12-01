В Иркутской области покончил с собой серийный убийца

Ранее его осудили на 20 лет лишения свободы за шесть убийств и девять покушений.

В Иркутской области покончил с собой осужденный за серию убийств Никита Лыткин. Об этом в среду, 1 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на главное управление ФСИН по региону.

По данным ведомства, мужчина утром 28 ноября попытался покончить с собой в общежитии отряда в ИК-7. «Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября», — сообщили в журналистам в ведомстве. По факту специалисты проводят проверку.

Никиту Лыткина осудили за участие в серии нападений на жителей иркутского микрорайона Академгородок. Как установило следствие, с декабря 2010 по март 2011 года мужчина с сообщником избивал людей молотками и битами. В 2013 году его признали виновным в шести убийствах, в том числе 12-летнего мальчика, а также девяти покушениях на убийство. Изначально его осудили на 24 года лишения свободы. Позже Верховный суд снизил наказание до 20 лет.