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В Иркутске мужчина взорвал лифт с соседом из-за давнего конфликта
Мужчина получил различные травмы и попал в больницу. Позже следователи обнаружили в кабине следы самодельного взрывного устройства.

В Иркутске мужчина взорвал лифт с соседом. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил telegram-канал Baza.

Инцидент случился во вторник, 30 ноября, в многоэтажке на улице Маршала Конева. В лифте прогремел взрыв, когда в нем ехал один из жильцов. Мужчина получил различные травмы и попал в больницу. Позже следователи обнаружили в кабине следы самодельного взрывного устройства.

Выяснилось, что бомбу подложил 50-летний местный житель. Он давно конфликтовал с пострадавшим. А незадолго до происшествия последний затеял в квартире ремонт, что вдвойне раздражало его неприятеля. Тогда мужчина собрал дома бомбу и заложил ее в кабину. Дождавшись, пока сосед зайдет в лифт, он привел СВУ в действие.

Мужчина выжил. Злоумышленника задержали. В его квартире нашли компоненты бомбы и разные инструменты для ее создания.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».