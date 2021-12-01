В 2022 году в Рязанской области вырастет величина прожиточного минимума

Gоказатель на душу населения составит 11 262 рубля (+477). Прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 12 276 рублей (+633), пенсионеров — 9 694 рубля (+373), детей — 11 335 рублей (+436).

В 2022 году в Рязанской области вырастет величина прожиточного минимума. Соответствующий проект постановления регионального правительства разместили на сайте органа власти.

Согласно документу, показатель на душу населения составит 11 262 рубля (+477).

Прожиточный минимум для отдельных категорий граждан составит:

для трудоспособного населения 12 276 рублей (+633),

пенсионеров — 9 694 рубля (+373),

детей — 11 335 рублей (+436).

Проект пока не вступил в силу и проходит экспертизу на коррупциогенность. Напомним, что величина устанавливается на год, а не на квартал.