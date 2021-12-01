Умерла замглавного редактора газеты «Мещерские вести» Татьяна Кузьмина

Татьяна Кузьмина родилась в небольшом селе Красноярского края.

Скончалась заместитель главного редактора газеты «Мещерские вести» Татьяна Кузьмина. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Татьяна Кузьмина умерла 30 ноября на 65 году жизни. Она работала в газете почти 25 лет.

«Профессионал высокого класса, добрый друг и верный товарищ Татьяна Николаевна навсегда останется в наших сердцах. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким этого замечательного человека», — написали коллеги женщины.

Татьяна Кузьмина родилась в небольшом селе Красноярского края. В 1960-е годы ее семья переехала в Касимов.

Работать Татьяна Кузьмина начала на Касимовской информационно-вычислительной станции. Затем недолго трудилась в ДРСУ. В 1979 году ее приняли статистиком в горком ВЛКСМ, а позже перевели в инструкторы. После этого Татьяна Кузьмина начала работу в районной типографии.

По словам коллег, Татьяна Кузьмина всегда была для сотрудников авторитетом и примером.

«Она великолепно разбиралась в полиграфии, правописании и стилистике. Трепетно относилась Татьяна Николаевна к письмам внештатных авторов. Подборки стихов для „Литературной страницы“ на протяжении многих лет готовила только она, и читатели высоко ценили эти публикации за художественный вкус», — рассказали о ее работе.