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У трех категорий россиян с 1 декабря увеличилась пенсия
Это связано с индексацией фиксированной выплаты страховой пенсии.

В России у трех категорий граждан с пятницы, 1 декабря, выросли пенсии. Об этом сообщила «Российская газета».

Индексация коснулась трех категорий пенсионеров: тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, подавших заявление на перерасчет, а также закончивших трудовую деятельность в августе. У них пенсия увеличилась за счет повышения фиксированной выплаты страховой пенсии. Размер выплаты устанавливается ежегодно. В 2021 году она составляет 6 044 рубля 48 копеек.

Повышение пенсии для каждой категории станет разным. Так, по достижении 80 лет размер фиксированной выплаты удвоится. У тех, кто подавал заявление в ПФР на перерасчет из-за появления иждивенца, сумма увеличится на 30% за каждого иждивенца (максимум их может быть трое). Для тех, кто прекратил работу в августе, сумма проиндексируется с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов.