Стали известны новые симптомы омикрон-штамма

Ранее медицинская ассоциация ЮАР назвала главным симптомом омикрон-штамма сильную усталость. Потеря вкуса и обоняния у заболевших не наблюдалась.

Врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй рассказал о симптомах тех, кто заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По словам медика, заболевание пока проявляется в легкой форме. Специалист заявил, что наблюдались пациенты с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, потливостью и ломотой. Пиллэй отметил, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые были ранее.

Ранее медицинская ассоциация ЮАР назвала главным симптомом омикрон-штамма сильную усталость. Потеря вкуса и обоняния у заболевших не наблюдалась.