Сорокина рассказала о борьбе с последствиями стихии в Рязани

Сорокина сообщила, что из-за ветра в городе возникло много аварийных ситуаций: повалились деревья, повредились машины, линии электропередач.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о борьбе с последствиями штормового ветра в городе. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

Сорокина сообщила, что из-за ветра в городе возникло много аварийных ситуаций: повалились деревья, повредились машины, линии электропередач.

На произошедшее отреагировали спасатели ГОЧС. Дирекция благоустройства убрала деревья с проезжей части и тротуаров.

Мэр Рязани провела совещание с руководителями дежурных служб города.

«В ликвидации последствий непогоды принимали участие три дополнительно сформированные бригады рабочих. Самые крупные повреждения электроснабжения были зафиксированы в частном секторе поселка Дягилево и в Солотче. Все они устранены», — рассказала Сорокина.

По ее словам, спасатели и сотрудники дирекции благоустройства оперативно отработали сигналы об авариях: распилили деревья, освободили тротуары и проезжую часть для движения людей и транспорта.

Работы провели на перекрестках улиц Черновицкой и Островского; Новой и Горького, на улице Гагарина у дома № 71, корпус 2; на улице Тимуровцев, у дома № 9, корпус 3; на улице Весенней, у дома № 18, корпус 1; на Касимовском шоссе, у дома № 23; на улице Ситниковской, у дома № 9; на улице Связи в районе железнодорожного переезда, на Михайловском шоссе, в Комсомольском парке и других.

Сорокина сообщила, что на данный момент специалисты дирекции работают в парке Гагарина. Она добавила, что 1 декабря сотрудники начали обрабатывать дороги и тротуары от гололеды.

«Поручила проработать вопрос с управляющим компаниями — дворы и подходы к ним также должны регулярно посыпаться и обрабатываться. Курирующему заместителю Борису Викторовичу Ясинскому поручила возглавить штаб по оперативному устранению последствий непогоды. Информацию о его работе регулярно доводить до жителей», — заявила мэр Рязани.