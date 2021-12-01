Рязанцу назначили штраф в 300 тысяч за призыв к терактам в соцсетях

Мужчина привлекал к терактам пользователей соцсетей. Во время следствия рязанец признал вину и раскаялся.

В Рязани 35-летнего местного жителя осудили за попытки призвать пользователей соцсетей к терактам в отношении правоохранительных структур и местных органов власти. Об этом сообщил Telegram-канал «ОПЕР слил».

Мужчина, «под впечатлением роликов „несистемной оппозиции“ о произволе местных властей, а также испытывая неприязнь к российской политике в отношении Украины, в связи с имеющимися там родственными связями», привлекал пользователей к терактам в отношении органов власти и правоохранительных структур.