Рязанца осудят за кражу 10 тысяч рублей при «покупке четырех индеек»

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Молодого рязанца осудят за кражу денег через Интернет. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил сайт регионального УМВД.

Как сообщили в полиции, в 2020 году 19-летний мужчина нашел в сети объявление о продаже индеек. Он связался по телефону с жительницей Тамбовской области и согласился купить четырех птиц «для ресторана».

Рязанец предложил перевести ей деньги. Он узнал номер карты продавца и отправил запрос о подключении дополнительного онлайн-банка. После этого он, чтобы якобы совершить перевод средств, попросил у пострадавшей SMS-код о подключении приложения. При этом мужчина уверил ее, что предупреждение банка о том, что данные нельзя сообщать никому, не относится к нему, как к отправителю денег.

Женщина сообщила код. Рязанец получил доступ к средствам на ее счете. Он перевел себе две суммы по 10 тысяч рублей и позже обналичил их.

Оперативники установили обстоятельства преступления. Рязанца задержали. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.