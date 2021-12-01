Россиянам рекомендовали не уезжать из страны на новогодние праздники

Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Россиянам рекомендовали не уезжать из страны на новогодние праздники. Такое заявление в в среду, 1 декабря, сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова передал RT.

По словам Матвиенко, лучше не уезжать из страны из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Она подчеркнула, что в сегодняшних реалиях «даже на месяц» сложно прогнозировать ситуацию.

«Можно уехать, но будут большие проблемы с возвратом, потому что опять могут стать актуальными темы выездных рейсов плюс возникнуть тема изоляции», — сказала Матвиенко.

Она также напомнила, что некоторые страны уже закрыли въезд на свою территорию и ввели ряд новых ограничений. Несмотря на это, председатель Совфеда рекомендовала «очень внимательно подойти к принятию решения», где провести праздники.