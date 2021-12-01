Под Рязанью открыли новый дом культуры

С инициативой построить дом культуры выступили жители села. Ее реализовали благодаря национальному проекту «Культура».

В среду, 1 декабря, в деревне Ровное Рязанского района открыли дом культуры. Об этом сообщили в региональном правительстве.

С инициативой построить дом культуры выступили жители деревни. Ее реализовали благодаря национальному проекту «Культура».

На открытие приехал губернатор Николай Любимов.

«Для нас, как и все другие нацпроекты, объект крайне важен. Для сельской местности он важен вдвойне. Старый Д. К. сгорел, люди просили о том, что нужно новое здание, потому что здесь реально есть, кому заниматься: много коллективов, 11 кружковых, которые выступают и на всероссийских конкурсах. Теперь в новом ДК созданы самые современные условия», — сказал глава региона.

Любимов отметил, что во время строительства решили вопрос с недобросовестным подрядчиком. К работам привлекли другую организацию, которая уложилась в срок.

«Молодцы, они применили более современные и качественные материалы, нежели было в свое время предусмотрено проектом 2011 года, все скорректировали. Уверен, что вложенные средства себя оправдают тем, объект важен для людей и будет востребованным», — подчеркнул глава региона.

На строительство выделили более 49 млн рублей, большую часть из которых получили из федерального бюджета. Руководитель подрядчика сообщил, что проект оптимизировали, в частности применили энергосберегающие лампы, современные стройматериалы, обустроили пожарные резервуары.

Любимов осмотрел зрительный зал на 150 человек, где установлено современное оборудование, помещения для кружковых занятий.

В Ровном действуют 11 творческих объединений: вокальная группа, театральный кружок, песенный ансамбль, кружок декоративно-прикладного искусства и другие.

Отмечается, что новый дом культуры позволит расширить деятельность. Местные жители поблагодарили губернатора за работу и назвали ДК местом притяжения.

Дому культуры от правительства подарили музыкальный инструмент.

Жители попросили Любимова помочь с покупкой компьютерной техники. Губернатор поручил проработать вопрос.

Общаясь с журналистами, глава региона сообщил о планах помогать учреждениям культуры по всех области.