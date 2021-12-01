Под Рязанью открыли новый дом культуры

В среду, 1 декабря, в деревне Ровное Рязанского района открыли дом культуры. Об этом сообщили в региональном правительстве.
С инициативой построить дом культуры выступили жители деревни. Ее реализовали благодаря национальному проекту «Культура».
На открытие приехал губернатор Николай Любимов.
«Для нас, как и все другие нацпроекты, объект крайне важен. Для сельской местности он важен вдвойне.
Любимов отметил, что во время строительства решили вопрос с недобросовестным подрядчиком. К работам привлекли другую организацию, которая уложилась в срок.
«Молодцы, они применили более современные и качественные материалы, нежели было в свое время предусмотрено проектом 2011 года, все скорректировали. Уверен, что вложенные средства себя оправдают тем, объект важен для людей и будет востребованным», — подчеркнул глава региона.
На строительство выделили более 49 млн рублей, большую часть из которых получили из федерального бюджета. Руководитель подрядчика сообщил, что проект оптимизировали, в частности применили энергосберегающие лампы, современные стройматериалы, обустроили пожарные резервуары.
Любимов осмотрел зрительный зал на 150 человек, где установлено современное оборудование, помещения для кружковых занятий.
В Ровном действуют 11 творческих объединений: вокальная группа, театральный кружок, песенный ансамбль, кружок декоративно-прикладного искусства и другие.
Отмечается, что новый дом культуры позволит расширить деятельность. Местные жители поблагодарили губернатора за работу и назвали ДК местом притяжения.
Дому культуры от правительства подарили музыкальный инструмент.
Жители попросили Любимова помочь с покупкой компьютерной техники. Губернатор поручил проработать вопрос.
Общаясь с журналистами, глава региона сообщил о планах помогать учреждениям культуры по всех области.
«Будем помогать другим муниципальным образованиям. По нацпроекту „Культура“ в области должно быть в ближайшее время построено минимум восемь новых