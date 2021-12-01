Под Рязанью циклон «Бенедикт» оторвал крышу дома

Как отметили рязанцы, «листья оцинкованного железа летали по всему поселку».

Под Рязанью циклон «Бенедикт» оторвал крышу дома. Пост об этом в среду, 1 декабря, опубликовали в соцсетях .

Инцидент случился во вторник, 30 ноября, в поселке Стенькино. Ураганный ветер снес крышу жилого дома.

«Листья оцинкованного железа летали по всему поселку. На данный момент несколько квартир остались без какой либо защиты от холода и дождя. А там живут одни пенсионеры и инвалиды, которые не знают куда бежать и что делать в сложившейся ситуации. Управляющей компании как таковой нет», — говорится в сообщении.

Также автор публикации попросил совета, к кому стоит обратиться в данной ситуации.