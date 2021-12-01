«Почта России» доставит поздравления президента ветеранам в честь 80-летия битвы под Москвой

С 1 по 4 декабря включительно более 900 почетных адресатов по всей стране, в том числе и в Рязанской области, получат поздравление главы государства.

Накануне 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой «Почта России» доставит ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Москвы», персональные поздравления, подписанные президентом России. С 1 по 4 декабря включительно более 900 почетных адресатов по всей стране, в том числе и в Рязанской области, получат поздравление главы государства.

Сотрудники «Почты» приложат все усилия к тому, чтобы ветераны получили поздравления независимо от их местопребывания. При необходимости специалисты «Почты России» уточнят новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если адресата не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления. Все письма почтальоны вручат адресатам лично, без требования подписи в получении.