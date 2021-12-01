На улице Промышленной в Рязани сбили 45-летнего мужчину

ДТП произошло около 7:00 в Рязани напротив дома № 21 на улице Промышленной. 60-летний рязанец на Chevrolet Lacetti сбил 45-летнего рязанца, который пересекал дорогу на нерегулируемом переходе.