На улице Промышленной в Рязани сбили 45-летнего мужчину
ДТП произошло около 7:00 в Рязани напротив дома № 21 на улице Промышленной. 60-летний рязанец на Chevrolet Lacetti сбил 45-летнего рязанца, который пересекал дорогу на нерегулируемом переходе.
Во вторник, 30 ноября, в Рязани на улице Промышленной сбили 45-летнего мужчину. Об этом сообщила
ДТП произошло около 7:00 в Рязани напротив дома № 21 на улице Промышленной. 60-летний рязанец на Chevrolet Lacetti сбил 45-летнего рязанца, который пересекал дорогу на нерегулируемом переходе.
Пешеход обращался за медпомощью. Проводится проверка.