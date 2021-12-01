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На окраине Рязани произошел сильный пожар
По словам очевидцев, пожар произошел в районе Куйбышевского шоссе. Подробности уточняются.

В среду, 1 декабря, на окраине Рязани произошел сильный пожар. Фото и видео с места возгорания появились «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пожар произошел в районе Куйбышевского шоссе.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что загорелся прицеп автомобиля в поселке Карцево. На место выехала одна единица техники и четыре спасателя. Пострадавших нет.

Видео Елены Соловьевой