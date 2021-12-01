На биостанции в РГУ студенты вырастили ананас

Плод не превышает трех сантиметров. Тропическое растение живет в комфортной температуре — 25-27 градусов при умеренной влаге.

На биостанции в РГУ имени Есенина студенты впервые вырастили ананас. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила ГТРК «Ока».

Отросток ананаса попал на биостанцию больным, с поврежденной корневой системой. Студенты РГУ совместно с преподавателями вылечили его в карантинной зоне.

В настоящее время сам плод не превышает трех сантиметров. Тропическое растение живет в комфортной температуре — 25-27 градусов при умеренной влаге.

«Ананас не любит большого количества воды, корневая система не любит. Очень хорошо отзывается на опрыскивание, ему нужна влажность воздуха. Здесь в теплице эти условия созданы. Мы поливаем его не реже одного раза в две недели, но опрыскиваем каждые три-четыре дня», — рассказала заведующая биостанцией РГУ Татьяна Федотова.

По словам специалистов, ананас созреет уже через две недели, но его размер будет всего десять сантиметров. В ближайшее время его перенесут из карантинной зоны в тропическую оранжерею, где растут экзотические цветы и деревья.