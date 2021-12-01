Минобороны предложило освободить военнослужащих от QR-кодов
Проект постановления находится на согласовании в правительстве.
Минобороны предложило освободить российских военных от QR-кодов. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили «
Проект постановления министерства находится на согласовании в правительстве. Согласно нему, военным для прохода в объекты, для посещения которых нужен код, предстоит показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к вооруженным силам.
Схожие правила планируют распространить и на военных пенсионеров.
В публикации указано, что, по словам министра обороны Сергея Шойгу, от коронавируса привились 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала.