Минобороны предложило освободить военнослужащих от QR-кодов

Проект постановления находится на согласовании в правительстве.

Минобороны предложило освободить российских военных от QR-кодов. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили « Известия ».

Проект постановления министерства находится на согласовании в правительстве. Согласно нему, военным для прохода в объекты, для посещения которых нужен код, предстоит показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к вооруженным силам.

Схожие правила планируют распространить и на военных пенсионеров.

В публикации указано, что, по словам министра обороны Сергея Шойгу, от коронавируса привились 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала.