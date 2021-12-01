Иммунолог рассказал, когда Россию накроет пятая волна COVID-19

Новая волна должна быть без омикрон-штамма. По словам специалиста, он может дать всплеск, если у него высокая заразность и не упала патогенность.

Директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» иммунолог Николай Крючков рассказал, что пятая волна коронавируса может начаться в России в середине января. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU .

Он отметил, что новая волна должна быть без омикрон-штамма. По словам специалиста, он может дать всплеск, если у него высокая заразность и не упала патогенность.

«Но пока данных, что она упала, нет. Рост заражения начнется не сразу. Пока мутация попадет в страну, первая фаза будет медленная, далее пока вирус накопится, пока распространится», — сказал Крючков.

Он добавил, что мутация начнет сказываться во второй половине января.

По его словам, ученым нужен месяц, чтобы изучить новый штамм. Специалист заявил, что на следующей неделе будет понятно, может ли омикрон-штамм уходить от иммунитета.

«Поэтому до нового года должен быть режим повышенной готовности. Мы не должны ждать, пока что-то выясним, а потом думать, так как это уже будет бессмысленно», — подчеркнул Крючков.

Также в беседе с изданием кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов добавил, что в стране есть все условия для начала пятой волны пандемии. Он не исключил, что омикрон-штамм может распространиться в России и посоветовал соблюдать все меры профилактики.