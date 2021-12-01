Директора рязанской фирмы подозревают в неуплате более 300 миллионов рублей налогов

На него завели уголовное дело.

Директора одного из рязанских предприятий подозревают в неуплате более 300 миллионов рублей налогов. Об этом в среду, 1 декабря, сообщило региональное СУ СК России .

По данным следствия, с 1 июля 2018 года по 31 марта 2020 года руководитель предприятия по оптовой торговле цветными металлами включал в декларации ложные данные о налоговых вычетах из-за оформления фиктивных сделок. Он уклонился от уплаты НДС с организации более, чем на 300 миллионов рублей.

На него завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Следователи примут меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе. Расследование дела продолжается.