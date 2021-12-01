В Скопине почти год власти не могут устранить болото с фекалиями из-за прорыва трубы

Девушка рассказала о бездействии «Водоканала» и администрации города, которые больше года не могут устранить прорыв трубы возле ее дома.

В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница деревни Ивановка Скопинского района. Девушка рассказала о бездействии «Водоканала» и администрации города, которые больше года не могут устранить прорыв трубы возле ее дома.

По словам рязанки, осенью 2020 года возле дома № 75 на улице Пригородной прорвало водопроводную трубу. В марте текущего года из-за этого на участке образовался «потоп». Жительница отметила, что неоднократно писала об этом заявления в местную администрацию, на сайт правительства Рязани и обращалась лично к директору «Водоканала».

Поначалу на жалобы реагировали. Сотрудники администрации города приезжали на место, смотрели и фотографировали «потоп», пообещав принять меры.

«Однако при каждом обращении мэрия и директор „Водоканала“ ссылались на разные причины: либо нет трактористов, нет сотрудников для устранения прорыва, либо давали обещания, что скоро будут вести водопровод и все исправят. При этом всем „Водоканал“ находится в 300 метрах от нашего дома, директор каждый день проезжает мимо нашей проблемы и не обращает на нее внимания», — посетовала девушка.

Собеседница сообщила, что «потоп» уже перешел на территорию участка и боится, что из-за него может упасть забор, так как сильно подмыло столбы. Она добавила, что ее отец прокопал слив в ближайший овраг, чтобы вода хоть немного уходила. Но это не помогло и глубокий овраг довольно быстро заполнился до краев.

«В деревне гуляет много детей, которые, не дай бог, могли бы в него упасть. Также в образовавшейся луже находится индивидуальный сливной колодец (выгребная яма), которая наполняется с неимоверной скоростью и все фекалии всплывают наверх. В связи с этим приходится часто вызывать службу по откачке канализации за собственные деньги», — продолжила рязанка.

Девушка пояснила, что с начала осени возле дома стали прокладывать трубы, но выяснилось, что данные работы не связаны с устранением прорыва в деревне Ивановка.

Рабочие раскопали яму для прокладки труб и перекрыли заезд к дому. По словам собеседницы, ямы не обозначили лентами, и из-за отсутствия фонарей машина ее родителей угодила в одну из них.

«Кто будет возмещать расходы моей семье по выкачке выгребной ямы раз в две недели, разрытого подъезда к дому, ремонту машины, которые происходили по несвоевременному устранению прорыва водопроводной трубы?», — возмутилась девушка.

Она подчеркнула, что 29 ноября на встрече с жителями представитель администрации сообщил, что устранять «потоп» не планируется. Девушка надеется, что огласка ситуации поможет в решении проблемы.