Александр Голованов стал прокурором Советского района Рязани

Ранее он работал в Рязанском, Чучковском и Клепиковском районах, а также в Октябрьском районе Рязани.

Новым прокурором Советского района Рязани стал Александр Голованов. Информация опубликована на сайте региональной прокуратуры.

Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе региональной прокуратуры, Голованова назначили на должность в пятницу, 26 ноября.

Александр Голованов родился в 1979 году. Он работал помощником, а после — старшим помощником прокурора Рязанского района. Помимо этого Голованов был заместителем прокурора Октябрьского района Рязани. После он возглавлял орган в Чучковском и Клепиковском районах.