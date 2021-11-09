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Врач назвал опасное проявление постковидного синдрома у детей
По словам специалиста, самое опасное из таких последствий — мультисистемный воспалительный синдром (МВС).

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что дети стали болеть коронавирусом чаще и тяжелее, после болезни у них проявляются неприятные последствия. Об этом передает РИА Новости.

По словам специалиста, самое опасное из таких последствий — мультисистемный воспалительный синдром (МВС).

«Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания», — объяснил Поздняков

Врач добавил, что сам коронавирус у таких детей протекал в легкой или даже субклинической форме. Он отметил, что возможной причиной развития стала гиперимунная реакция организма на SARS-CoV-2, которая была отсроченной по времени в сравнении со взрослыми пациентами.

Поздняков уточнил, что синдром характеризуется высокой температурой — выше 38,5, плохо сбиваемой жаропонижающими средствами, и симптомами интоксикации. У многих детей также появляются сыпь, конъюнктивит, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ (хейлит). Кроме того, могут увеличиться лимфоузлы, начинаются желудочно-кишечные расстройства, снижается артериальное давление, вплоть до проявления шока, нарушается работа сердца.

По словам врача, постковидный синдром редко встречается у детей чаще всего возникает из-за нарушения режима сна, тревожности, изменения настроения, утомляемости.

Поздняков отметил, что решение проблемы и лечение индивидуально в каждом случае. Он посоветовал наладить режим дня и сна, правильно питаться, принимать витамины.