В Воронежских школах ввели масочный режим для детей и педагогов
В департаменте образования, науки и молодежной политики уточнили, что отмена масочного режима в школах будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.
В Воронежских школах ввели масочный режим для детей и педагогов. Об этом
В пресс-службе департамента образования, науки и молодежной политики региона пояснили, что это временная мера, которую ввели для адаптации после окончания каникул.
Также в образовательных учреждениях должны измерять температуру на входе и максимально разграничить передвижение учеников по времени и маршрутам.
В департаменте уточнили, что отмена масочного режима в школах будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.