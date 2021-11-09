В Воронежских школах ввели масочный режим для детей и педагогов

В департаменте образования, науки и молодежной политики уточнили, что отмена масочного режима в школах будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

В Воронежских школах ввели масочный режим для детей и педагогов. Об этом пишет Life.ru.

В пресс-службе департамента образования, науки и молодежной политики региона пояснили, что это временная мера, которую ввели для адаптации после окончания каникул.

Также в образовательных учреждениях должны измерять температуру на входе и максимально разграничить передвижение учеников по времени и маршрутам.

В департаменте уточнили, что отмена масочного режима в школах будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.