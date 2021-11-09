В Татарстане шестеро подростков отравились антисептиком

Следователи возбудили дело по статье «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В Татарстане шестеро воспитанников детского приюта отравились антисептиком. Об этом написал портал KazanFirst .

В Мамадышскую ЦРБ в воскресенье, 7 ноября, госпитализировали воспитанников «Социального приюта для детей и подростков „Надежда“». У двоих девочек и четырех мальчиков диагностировали «отравление средствами местного применения».

Портал со ссылкой на следователей сообщил, что подростки взяли флакон с антисептиком, стоявший на входе, разбавили водой и выпили. После этого они почувствовали себя хуже.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). С подростками работали врачи. По версии следователей, трагедия случилась из-за того, что администрация приюта недоглядела за сохранностью антисептика.

Уточняются обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается.