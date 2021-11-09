В Шиловском районе подожгли дом

Дом загорелся в поселке Ясаковский ночью. Местные жители обратили внимание, что постройка загорелась. Внутри никого не было, огонь удалось потушить, но пострадала стена.

В Шиловском районе задержали мужчину, поджегшего дом пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Дом загорелся в поселке Ясаковский ночью. Местные жители обратили внимание, что постройка загорелась. Внутри никого не было, огонь удалось потушить, но пострадала стена.

На место выехали эксперты пожарной охраны, которые установили, что причина пожара — поджог. Выяснилось, что кто-то облил стену горячей жидкостью и поджег. Материалы передали в полицию.

Оперативники опросили хозяйку дома и ее дочь. Выяснилось, что некоторое время назад женщина рассталась с мужчиной, с которым долго встречалась. Он огорчился из-за этого и пытался уговорить женщину восстановить отношения, но без результата. Отмечается, что несколько раз он угрожал бывшей подруге расправой, если она к нему не вернется.

Полиция предположила, что дом мог поджечь он. Правоохранители выяснили, что он причастен к преступлению и задержали мужчину.

По предварительной информации, 50-летний житель Шиловского район решил отомстить женщине, приехал к ее дому, поджег стену и скрылся. Его передвижения заметили свидетели.