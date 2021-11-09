В рязанском детсаду прошли проверки масочного режима

У родителей проверяют воспитатели и представители родительского комитета. Тех, кто игнорирует требования, не допускают в детсады.

В рязанских детских садах проверяют соблюдение масочного режима. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

Отмечается, что маски у родителей проверяют воспитатели и представители родительского комитета. В некоторых сельских поселениях проверки также проводят сотрудники администрации, депутаты. Медработники измеряют температуру детей и родителей.

Тех, кто игнорирует требования, не допускают в детсады.