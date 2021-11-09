В рязанской поликлинике болеющие и желающие сдать пцр-тест вынуждены стоять в одной очереди

На фото видно, что посетители медучреждения стоит в тесном коридоре без соблюдения социальной дистанции.

В рязанской поликлинике болеющие и желающие сдать пцр-тест попали в одну очередь. Фото прислали РНЗ. инфо читатели.

Рязанцы пожаловались, что в одной из поликлиник города пациенты с температурой и желающие сдать пцр-тест стоят в одной очереди.

На фото видно, что посетители медучреждения находятся в тесном коридоре без соблюдения социальной дистанции.