В Рязанской области похолодает до — 7 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области похолодает до — 7 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 10 ноября, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах области местами гололедица.

Ветер северный, с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду.

Ночью порывы ветра могут доходить до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -7…- 2 градуса, днем −3…+2 градуса.