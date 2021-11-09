В Рязанской области ожидается резкое похолодание
По данным регионального ГУ МЧС, в ближайшие часы в регионе температура понизится ниже 0 градусов.
Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании. Метеопредупреждение было опубликовано на
По данным ведомства, в ближайшие часы в регионе температура понизится ниже нуля градусов.
В среду, 10 ноября, прогнозируется понижение среднесуточной температуры на пять градусов по сравнению с предыдущими сутками. Также ночью и утром ожидается гололед.
Жителей региона попросили соблюдать осторожность.