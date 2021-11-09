В Рязанской области ожидается резкое похолодание

По данным регионального ГУ МЧС, в ближайшие часы в регионе температура понизится ниже 0 градусов.

Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании. Метеопредупреждение было опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС во вторник, 9 ноября.

По данным ведомства, в ближайшие часы в регионе температура понизится ниже нуля градусов.

В среду, 10 ноября, прогнозируется понижение среднесуточной температуры на пять градусов по сравнению с предыдущими сутками. Также ночью и утром ожидается гололед.

Жителей региона попросили соблюдать осторожность.