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В Рязанской области ожидается резкое похолодание
По данным регионального ГУ МЧС, в ближайшие часы в регионе температура понизится ниже 0 градусов.

Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании. Метеопредупреждение было опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС во вторник, 9 ноября.

По данным ведомства, в ближайшие часы в регионе температура понизится ниже нуля градусов.

В среду, 10 ноября, прогнозируется понижение среднесуточной температуры на пять градусов по сравнению с предыдущими сутками. Также ночью и утром ожидается гололед.

Жителей региона попросили соблюдать осторожность.