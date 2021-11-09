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В рязанской больнице имени Семашко ЛОР-отделение отдали под «ковидный» госпиталь
В отделении прекратят лечение больных, а также экстренную и плановую госпитализацию.

В Рязани в больнице имени Семашко закроется из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки закроется оториноларингологическое отделение. Об этом сообщили в группе медучреждения «ВКонтакте».

В отделении прекратят лечение больных, а также экстренную и плановую госпитализацию.

В помещениях развернули дополнительные койки «ковидного» госпиталя для лечения больных коронавирусом.

Отмечается, что отделение возобновит работу «как только это станет возможным».

«Стационарную помощь отоларингологического профиля вы можете получить на базе „Городской клинической больницы № 11“», — добавили в сообщении.