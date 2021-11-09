В Рязани вновь прошел «масочный» рейд в общественном транспорте

Разъяснительную беседу провели с 29 рязанцами. В отношении одного из жителей города составили административный протокол.

В Рязани вновь прошел «масочный» рейд в общественном транспорте. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Во вторник, 9 ноября, сотрудники управления по делам ГОЧС проверили соблюдение противоэпидемиологических мер на конечных остановках общественного транспорта в Октябрьском районе Рязани.

Разъяснительную беседу провели с 29 рязанцами. В отношении одного из жителей города составили административный протокол по статье 20.6.1 КоАП. Материалы направили для рассмотрения в суд.