В Рязани напротив ТД «Барс» произошла авария
Из-за ДТП на дороге образовалась пробка.
В Рязани напротив ТД «Барс» произошло ДТП. Об этом рассказали очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент случился на Московском шоссе во вторник, 9 ноября.
Судя по кадрам, один из автомобилей в результате ДТП остановился поперек дороги. На нем заметны технические повреждения. Также на фотографии видно лежащее на дороге колесо.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии затруднено движение по Московскому шоссе. По информации регионального УМВД, в ДТП никто не пострадал.