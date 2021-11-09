В Рязани напротив ТД «Барс» произошла авария

Из-за ДТП на дороге образовалась пробка.

В Рязани напротив ТД «Барс» произошло ДТП. Об этом рассказали очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился на Московском шоссе во вторник, 9 ноября.

Судя по кадрам, один из автомобилей в результате ДТП остановился поперек дороги. На нем заметны технические повреждения. Также на фотографии видно лежащее на дороге колесо.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии затруднено движение по Московскому шоссе. По информации регионального УМВД, в ДТП никто не пострадал.