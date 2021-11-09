В Рязани мужчина угрожал супруге ножом
На место выезжали полицейские.
В Рязани пьяный мужчина угрожал жене ножом. Об этом сообщили на
В полицию об угрозах рассказала 41-летняя рязанка. На место выехали полицейские.
По предварительным данным, 36-летний рязанец злоупотреблял алкоголем. Жена укоряла его за это. Мужчина в очередной раз вернулся домой пьяным. Рязанка сказала ему, что «так дальше нельзя» и потребовала уйти. В ответ мужчина схватил кухонный нож и пригрозил зарезать, если она не успокоится. Испугавшись, рязанка вызвала полицию. Приехавшие сотрудники органов утихомирили мужчину.
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