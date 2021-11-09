В Рязани мужчина угрожал супруге ножом

На место выезжали полицейские.

В Рязани пьяный мужчина угрожал жене ножом. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

В полицию об угрозах рассказала 41-летняя рязанка. На место выехали полицейские.

По предварительным данным, 36-летний рязанец злоупотреблял алкоголем. Жена укоряла его за это. Мужчина в очередной раз вернулся домой пьяным. Рязанка сказала ему, что «так дальше нельзя» и потребовала уйти. В ответ мужчина схватил кухонный нож и пригрозил зарезать, если она не успокоится. Испугавшись, рязанка вызвала полицию. Приехавшие сотрудники органов утихомирили мужчину.