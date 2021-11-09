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В РПЦ и муфтияте рассказали о QR-кодах в церквях и мечетях
«Не ожидаем введения кодов для присутствия на богослужениях. Никаких новых распоряжений Роспотребнадзора в отношении храмов не было», — сказал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Представители муфтията и РПЦ рассказали о возможных QR-кодах в мечетях и храмах. Об этом писало РИА Новости.

Так, по словам представителей Духовного управления мусульман России, мечети не меняли распорядка работы и не вводили QR-коды для прихожан.

«В работе наших мечетей изменений на данный момент нет. QR-коды не вводились», — заявили в управлении, отвечая на вопрос о работе религиозных сооружений в Москве и Подмосковье.

Помимо этого, по словам замуправделами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова), РПЦ не ждёт введения кодов для участия в богослужения. Так, соответствующих распоряжений Роспотребнадзора церкви не поступало.

«Не ожидаем введения кодов для присутствия на богослужениях. Никаких новых распоряжений Роспотребнадзора в отношении храмов не было», — сказал священник.