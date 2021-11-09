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В России развернули рекордное число коек для больных COVID-19
Их число составляет более 300 тысяч.

В России развернуто более 300 тысяч коек для лечения больных коронавирусом. Это число стало максимальным за время пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова.

Специалист рассказал об этом в рамках X юбилейной международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».

«Сегодня развернуто в РФ более 300 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19, во вторую волну максимум было 270 тысяч коек. Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развернуто», — заявил инфекционист.

По словам Чуланова, в России более миллиона пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. В стационарах госпитализированы более 250 тысяч человек.

Специалист отметил, что рост заболеваемости и смертности от COVID-19 связан с тем, что число привитых недостаточно, чтобы влиять на эпидемический процесс, а также с изменениями самого вируса.