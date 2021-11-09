В России развернули рекордное число коек для больных COVID-19

В России развернуто более 300 тысяч коек для лечения больных коронавирусом. Это число стало максимальным за время пандемии, пишет
Специалист рассказал об этом в рамках X юбилейной международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».
«Сегодня развернуто в РФ более 300 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19, во вторую волну максимум было 270 тысяч коек. Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развернуто», — заявил инфекционист.
По словам Чуланова, в России более миллиона пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. В стационарах госпитализированы более 250 тысяч человек.
Специалист отметил, что рост заболеваемости и смертности от COVID-19 связан с тем, что число привитых недостаточно, чтобы влиять на эпидемический процесс, а также с изменениями самого вируса.